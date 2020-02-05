Сбросить 13 кг за месяц: После отпуска с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой Давид Манукян активно худеет





Еще совсем недавно блогер Давид Манукян отдыхал со своей любимой Ольгой Бузовой в Куршевеле, а потом в Таиланде. Но сейчас у него начались активные будни в Москве. Давид даже разместил в Сети очень смешное видео. В ролике молодой человек занимается в зале и поднимает гантели. Под публикацией Манукян написал, что намерен скинуть минимум 10 кг. У него сейчас вес составляет 98 кг, а он хочет снизить его до 85 кг. Поставленную задачу Манукян собирается осуществить до 4 марта.В итоге пользователи социальных сетей пришли к выводу, что отдых для блогера не прошел не замеченным, и он поправился, а теперь хочет вернуться в форму. Тем не менее, поклонники Давида Манукяна пожелали ему успехов в достижении своих планов.