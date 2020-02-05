В Сети появились новые подробности о смарт-часах Apple Watch 6





Судя по всему, устройство увидит мир в сентябре текущего года, так как именно в этот период компания организовывает специальное мероприятие. Согласно предположениям, премьеру смарт-часов следует ожидать 8-15 числа, но до начала продаж пройдет не менее 10 дней. Стоимость за носимый девайс от Apple, скорее всего, будет не меньше, чем у 5-й модели. Начальная цена окажется примерно $400, а наивысшая – $700. По некоторой информации в Сети, новинка может использовать microLED-экран. Главным плюсом станет то, что подобный дисплей должен быть более энергоэффективным, а это может свидетельствовать о большем времени автономной работы гаджета.Другим вероятным изменением на экране смарт-часов оказалось добавление сканера отпечатков пальцев Touch ID. Также Apple Watch 6 может предложить опцию отслеживания сна. Кроме названных функций поклонников бренда ожидают водонепроницаемость и беспроводная связь. Кроме этого, производитель может увеличить общую продуктивность. Эксперты хотели бы увидеть в устройстве такие возможности, как снижение яркости экрана, круглый дисплей и улучшение синхронизации.