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В Сети появились новые подробности о смарт-часах Apple Watch 6

В Сети опубликовали новые подробности об Apple Watch 6. Специалисты сайта TechRadar назвали наиболее правдивые сведения о будущих смарт-часах.

Судя по всему, устройство увидит мир в сентябре текущего года, так как именно в этот период компания организовывает специальное мероприятие. Согласно предположениям, премьеру смарт-часов следует ожидать 8-15 числа, но до начала продаж пройдет не менее 10 дней. Стоимость за носимый девайс от Apple, скорее всего, будет не меньше, чем у 5-й модели. Начальная цена окажется примерно $400, а наивысшая – $700. По некоторой информации в Сети, новинка может использовать microLED-экран. Главным плюсом станет то, что подобный дисплей должен быть более энергоэффективным, а это может свидетельствовать о большем времени автономной работы гаджета.

Другим вероятным изменением на экране смарт-часов оказалось добавление сканера отпечатков пальцев Touch ID. Также Apple Watch 6 может предложить опцию отслеживания сна. Кроме названных функций поклонников бренда ожидают водонепроницаемость и беспроводная связь. Кроме этого, производитель может увеличить общую продуктивность. Эксперты хотели бы увидеть в устройстве такие возможности, как снижение яркости экрана, круглый дисплей и улучшение синхронизации.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:56

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