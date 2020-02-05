Новинка Xiаomi Mi 10 будет стоить дороже, чем ожидают потенциальные покупатели





На презентации Xiaomi Mi 10 глава компании Лец Цзунь (Lei Jun) сообщил, что устройство будет дороже, чем предполагалось. Однако он развенчал миф о цене за новую модель более 700$. Инсайдер Xiaomiska прокомментировал это заявление и сообщил, что минимальная стоимость гаджета с 256 гигабайтами ПЗУ будет даже выше той цены, о которой сказал Лей Цзунь.Кроме того, покупатели ждут улучшенную версию Xiaomi Mi 10 Pro, которая обладает расширенным функционалом и улучшенной камерой. Пан Джиутанга из департамента промышленных инвестиций Xiaomi предположил, что модель Pro будет дороже обычного Mi 10 на 100 долларов.Как известно, компания Xiaomi решила поинтересоваться мнением пользователей и создала опрос, какие конфигурации предпочтительнее для будущих разработок. Согласно ответам потребителей, самой главной характеристикой является объем оперативного запоминающего устройства, и чем он более емкий, тем лучше.