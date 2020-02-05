АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Новинка Xiаomi Mi 10 будет стоить дороже, чем ожидают потенциальные покупатели

Популярный информатор технологических новинок Xiaomiska распространил информацию в сети Интернет о повышенной стоимости ожидаемого смартфона Xiaomi Mi 10. По словам автора, новая модель будет дороже предыдущих версий, однако не будет «заоблачной», как у других флагманов на мировом рынке.
Новинка Xiаomi Mi 10 будет стоить дороже, чем ожидают потенциальные покупатели

На презентации Xiaomi Mi 10 глава компании Лец Цзунь (Lei Jun) сообщил, что устройство будет дороже, чем предполагалось. Однако он развенчал миф о цене за новую модель более 700$. Инсайдер Xiaomiska прокомментировал это заявление и сообщил, что минимальная стоимость гаджета с 256 гигабайтами ПЗУ будет даже выше той цены, о которой сказал Лей Цзунь.

Кроме того, покупатели ждут улучшенную версию Xiaomi Mi 10 Pro, которая обладает расширенным функционалом и улучшенной камерой. Пан Джиутанга из департамента промышленных инвестиций Xiaomi предположил, что модель Pro будет дороже обычного Mi 10 на 100 долларов.

Как известно, компания Xiaomi решила поинтересоваться мнением пользователей и создала опрос, какие конфигурации предпочтительнее для будущих разработок. Согласно ответам потребителей, самой главной характеристикой является объем оперативного запоминающего устройства, и чем он более емкий, тем лучше.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Винер-Усманова рассказала, что с первой встречи увидела потенциал Алены…
Эксперты провели сравнение характеристик и дизайна смартфонов Poco X2 и Redmi…
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой…
Учёные из Франции создали уникальную "пряжу" из клеток человеческой…
В России собираются разработать боевой беспилотник…
Иван Ургант явился на встречу с Жаном-Полем Готье в…
Исследование показало, что 84% россиян не откладывают на…
Телеведущая Юлия Барановская бросила вызов Ксении…
Станислав Садальский раскрыл размер своей…
В Сети показали первые изображения Hyundai i20 третьего…
Эксперты рекомендуют отказаться от каши на…
Актер из «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о каминг-ауте в…
Очередной Redmi Note 6 Pro загорелся в…
Анастасия Волочкова с ностальгией вспоминает работу в большом…
Google в марте уберет классический дизайн видеохостинга…
Умер белорусский режиссёр Борис…
В Минсельхозе опровергли сведения о дефиците чеснока в России из-за вспышки китайского…
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди переезжает в…
Новинка Xiаomi Mi 10 будет стоить дороже, чем ожидают потенциальные…
Валерия призналась, что многие годы страдала от домашнего…
На рынке России появится Volkswagen Polo в кузове…
Онищенко рассказал, почему пиво является самым опасным спиртным…
Андрей Малахов разводится с женой ради подруги…
Алтайские хирурги сделали уникальную операцию малышу весом менее 700…
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
Рейтинг лучших смартфонов 2020 до 20 000…
Названы главные отличия синтетических и полусинтетических моторных…
Настасья Самбурская ответила в Instagram на вопросы подписчиков по поводу своего…
Просмотреть все новости