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Первые поставки ЗРК «Деривация-ПВО» в войска РФ намечены на 2022 год

Выставка вооружения Defexpo-2020 в Индии предоставила новую информацию о будущих ЗРК «Деривация-ПВО». Представитель «Уралвагонзавода» сообщил, что первые поставки комплекса в войска РФ намечены на 2022 год.

Мероприятие Defexpo-2020, объединяющее всех крупных производителей оружия в мире, недавно состоялось в индийском городе Лакхнау. Официальное лицо, представляющее концерн «Уралвагонзавод», проинформировало о планируемом завершении испытаний нового ЗРК «Деривация-ПВО» в 2021 году, что говорит о поступлении будущих комплексов в 2022 году. Что касается технических характеристик, то установка оборудована 57-мм модульной пушкой, которая дополняется пулеметом калибра 7,62 мм.

Система ПВО способна поражать цели разнообразного типа, вроде низколетящих самолетов, беспилотников и вертолетов, в чем ей помогают управляемые и реактивные снаряды. Последние движутся с максимальной скоростью в 500 м/с, а дальность поражения доходит до 6 км с высотой в 4,5 км. Скорость подавляющего огня позволяет произвести 120 выстрелов за минуту. При этом, производство и использование ЗРК станет выгодным и с экономической стороны.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:41

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