Apple адаптировала iCloud.com для пользователей Android и iOS





Разработчики компании поработали над тем, чтобы пользователи могли из мобильного браузера заходить в такие разделы как «Заметки», «Напоминания», «Найти iPhone» и «Фото». Новый интерфейс теперь аналогичен варианту, который используют на устройствах компании.За четвертый квартал прошлого года корпорации Apple удалось увеличить долю на рынке планшетов, а показатель составил 36,5%. Такая динамика прослеживалась из-за того, что разработчики «яблочного» бренда осенью 2019 года вывели на рынок 10,2-дюмовый iPad.