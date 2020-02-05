Apple адаптировала iCloud.com для пользователей Android и iOS
Корпорация Apple позаботилась о том, чтобы пользователи ОС Android и iOS имели упрощенный доступ к iCloud.com. До адаптации ресурса можно было открыть сайт только в версии, рассчитанной для десктопного браузера.
Разработчики компании поработали над тем, чтобы пользователи могли из мобильного браузера заходить в такие разделы как «Заметки», «Напоминания», «Найти iPhone» и «Фото». Новый интерфейс теперь аналогичен варианту, который используют на устройствах компании.
За четвертый квартал прошлого года корпорации Apple удалось увеличить долю на рынке планшетов, а показатель составил 36,5%. Такая динамика прослеживалась из-за того, что разработчики «яблочного» бренда осенью 2019 года вывели на рынок 10,2-дюмовый iPad.
Разработчики компании поработали над тем, чтобы пользователи могли из мобильного браузера заходить в такие разделы как «Заметки», «Напоминания», «Найти iPhone» и «Фото». Новый интерфейс теперь аналогичен варианту, который используют на устройствах компании.
За четвертый квартал прошлого года корпорации Apple удалось увеличить долю на рынке планшетов, а показатель составил 36,5%. Такая динамика прослеживалась из-за того, что разработчики «яблочного» бренда осенью 2019 года вывели на рынок 10,2-дюмовый iPad.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:28