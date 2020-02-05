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Диетолог дал 9 советов родителям по предотвращению ожирения у детей

Египетский диетолог Сихам Сокия дал 9 советов родителям по предотвращению ожирения у детей. Одним из них является участие в приготовлении «здоровых» блюд.
Диетолог дал 9 советов родителям по предотвращению ожирения у детей

Как объясняет специалист по питанию, многие родители делают серьезные ошибки, которые способствуют развитию серьезных заболеваний у детей. Довольно частой проблемой является и ожирение. В частности, чтобы снизить риски, диетолог советует приучать ребенка к большей двигательной активности. Это могут быть прогулки в парке, игры на детских площадках, занятия в секциях. Очень важным условием служит объяснение чаду, что сладкие газированные напитки вредны, как и сладости в неограниченных количествах, которые должны находиться вне поля зрения. С детства следует поощрять малыша за употребление достаточного количества воды. Сихам Сокия рекомендует заменять белый хлеб и рис на цельнозерновые пищевые изделия, которые не только полезны, но и дают большее ощущение сытости. Что касается молочных продуктов, то идеальным решением являются нежирные варианты.

Снизить риск ожирения помогут фрукты и овощи, как и участие детей в приготовлении «здоровых» блюд, что позволит им сделать правильные установки. Из чего вытекает следующий совет, если у ребенка имеет место излишний вес, то нельзя акцентировать внимание на его полноте, так как это чревато развитием комплексов. Желательно и то, чтобы родители не меняли своих решений, так называемая работа с чадом должна проводиться ежедневно.

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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 13:14

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