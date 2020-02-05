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Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние данные

Анфиса Чехова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, которую использует в качестве дефибриллятора для своего микроблога. Она предложила подписчикам обсудить свои внешние данные, использование фотошопа и подходит ли ей купальник.

Анфиса Чехова показала фото, сделанное на отдыхе на фоне океана. Она предстала в купальнике, который выгодно подчёркивает её фигуру. На данный момент радиоведущая пребывает в Москве, однако заявляет, что иногда подобные фотографии дают ей возможность немного оживиться. В том числе они поддерживают активность подписчиков на странице актрисы в микроблоге. В свою очередь, поклонники артистки принялись активно комментировать снимок, расхваливая внешние данные Анфисы Чеховой и призывая не обращать внимания на завистников. Также некоторые отметили женственность кумира и ее шикарные волосы. «Идеальная фигура у вас и вы просто сногсшибательно выглядите всегда», «Какая Вы здесь хорошенькая!», «Анфиса, вы такая сочная, женственная, просто шикарная женщина. Что тут еще можно обсуждать?», «Вам природа подарила естественные формы, а вы про какой-то жирок спрашиваете», - прокомментировали подписчики актрисы. Также нашлись и те, кто отреагировал на вопрос телеведущей о её пупке: «Ух какой пупочек», «Пупок прекрасный», - заметили фолловеры. Публикация собрала более 28 тысяч “лайков” и около 1000 комментариев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:00

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