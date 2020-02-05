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На звезду "Дом-2" Тату Абрамсон накинулись за комментарий под фото с Валерием Блюменкранцем и Анной Левченко

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Тата Абрамсон стала жертвой нападков со стороны недоброжелателей. Это случилось из-за того, что она написала комментарий под фотографией своего бывшего мужа Валерия Блюменкранца с его новой возлюбленной Анной Левченко.

На звезду "Дом-2" Тату Абрамсон накинулись за комментарий под фото с Валерием Блюменкранцем и Анной Левченко

У экс-участницы "Дом-2" Таты Абрамсон очередные неудачи в личной жизни. Но тем не менее, она не перестает следить затем, как живет ее бывший супруг Валерий Блюменкранц и каковы его успехи на личном фронте. Она также берет на себя ответственность и комментирует его новые снимки.

Большинство телезрителей проекта "Дом-2" знают о том, что Валерий Блюменкранц вместе со своей новой девушкой Анной Левченко отдыхает на Сейшелах. Именно с этого путешествия влюбленные и разместили свой снимок, а Тата Абрамсон не смогла пройти мимо и оставила свой комментарий. Из-за этого Тату начали очень сильно критиковать. По их словам, Абрамсон просто не ожидала, что столько негатива выльется именно в ее сторону.


Были и такие пользователи Сети, которые писали, что комментарий, который оставила звезда "Дом-2" Тата Абрамсон, полон сарказма.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:00

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