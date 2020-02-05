В России планируют разработать самолет "Партизан"





Как проинформировал глава ФПИ Виталий Давыдов в новом интервью, до 2022 года будет поставлен на серийный выпуск боевой самолет, предназначенный для ведения партизанской войны. Название будущей разработки тоже дали соответствующее - "Партизан". Его основным отличительным качеством является возможность доставки грузов на компактную и импровизированную посадочную площадку в краткие сроки, что является невероятно ценным для потенциальных отрядов, ведущих борьбу на оккупированных территориях.Кроме того, ЛА хотят оснастить технологией сверхкороткой посадки и взлета, в чем ему поможет турбовинтовой двигатель. За счет дополнительных винтов будет обеспечиваться обдув, повышающий подъемную силу. Это позволит аэроплану подняться в воздух за считанные минуты. По имеющейся информации, дальность полета новинки составит около 1000 километров в час, если она достигнет скорости в 250 к/м. При этом, максимальная величина доходит до 315 к/м, а грузоподъемность - до 500 килограммов.