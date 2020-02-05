Ученые доказали, что голодание провоцирует возникновение сахарного диабета второго типа





В ходе исследования было обнаружено, что голодание активизирует выработку двух видов белков. Им свойственно накапливаться в клетках печени, что вызывает значительное повышения уровня сахара в крови. По мнению ученых, если создать способ блокировки белков ТЕТ3 и HNF4, можно предотвратить развитие сахарного диабета второго типа или даже излечить его. Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи сделали инъекции интерферирующих РНК, которые останавливают выработку провоцирующих белков подопытным мышам. Эксперимент прошел успешно, и теперь ученые продолжают совершенствовать метод, чтобы его было возможно применить в случае с человеком.Кроме того, белки ТЕТ3 и HNF4 пагубно влияют на структуры печени, вызывая спаечный процесс. Как следствие, образуется грубая рубцовая ткань в органе брюшной полости, что вызывает отмирание здоровых клеток. В результате печень деформируется и дает первые симптомы фиброза.Как известно, сахарный диабет и цирроз печени могут быть причиной смерти человека. Потому ученые надеются в ближайшее время использовать новую разработку для лечения пациентов.