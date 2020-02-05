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Лариса Вербицкая опубликовала редкое фото с 84-летней мамой

Телеведущая Лариса Вербицкая опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото с 84-летней мамой. Знаменитость приурочила свою поездку в Испанию к именинам самого близкого человека.
Лариса Вербицкая опубликовала редкое фото с 84-летней мамой

Мама известной телеведущей уже на протяжении длительного времени проживает в Испании. «Мамин день рождения – это больше, чем праздник. И с каждым годом это чувство любви и благодарности все острее. Вот и на этот раз я полетела, чтобы быть вместе», - рассказала знаменитость. Подписчики в социальной сети бурно отреагировали на комментарий Вербицкой и искренне желали звездной маме благополучия и всех земных благ. «У вас хорошие гены! Мама выглядит отлично! Здоровья ей!», «Пока живы наши родители, мы ощущаем себя еще детьми. Здоровья и счастья вашей мамочке!» - отмечают поклонники.

Напомним, что Лариса Вербицкая родилась на территории Крыма, но из-за перевода отца, который был военным, она провела свою юность в Кишинёве. На данный момент знаменитость сама стала мамой и вместе с супругом Александром Дудовым растит двоих детей, сына Максима и дочь Ирину.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:07

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