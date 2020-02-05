Диктор советского телевидения Алла Данько 25 лет не поддерживала отношения с отцом

По словам Аллы Данько, ее отец был очень одаренным и талантливым человеком. Он отлично разбирался в инструкциях по пилотированию самолетов. На то время таких людей в стране было всего три человека. Но карьеру и жизнь отца телеведущей погубило пристрастие к алкоголю. Звезда советского телевидения всегда принимала сторону матери. Спустя много лет родители встретились и у них возобновились дружеские отношения. Но вскоре у отца Аллы Данько диагностировали онкологическое заболевание.Телеведущая успела помириться со своим отцом до того, как он скончался от рака. Родных сблизило рождение Василия – единственного сына Аллы Данько. Папа позвонил дочери и попросил разрешения увидеть внука. Звезда посоветовалась с матерью по этому поводу, и они приняли решение не препятствовать общению дедушки и внука. Отец знаменитости очень любил Василия и часто задаривал его подарками.