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Диктор советского телевидения Алла Данько 25 лет не поддерживала отношения с отцом

В студии программы «Судьба человека» Алла Данько, известный диктор советского телевидения, рассказала о том, что 25 лет не поддерживала отношения с отцом. Гостья Бориса Корчевникова призналась, что не могла смириться с вредной привычкой своего родителя.
Диктор советского телевидения Алла Данько 25 лет не поддерживала отношения с отцом

По словам Аллы Данько, ее отец был очень одаренным и талантливым человеком. Он отлично разбирался в инструкциях по пилотированию самолетов. На то время таких людей в стране было всего три человека. Но карьеру и жизнь отца телеведущей погубило пристрастие к алкоголю. Звезда советского телевидения всегда принимала сторону матери. Спустя много лет родители встретились и у них возобновились дружеские отношения. Но вскоре у отца Аллы Данько диагностировали онкологическое заболевание.

Телеведущая успела помириться со своим отцом до того, как он скончался от рака. Родных сблизило рождение Василия – единственного сына Аллы Данько. Папа позвонил дочери и попросил разрешения увидеть внука. Звезда посоветовалась с матерью по этому поводу, и они приняли решение не препятствовать общению дедушки и внука. Отец знаменитости очень любил Василия и часто задаривал его подарками.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:21

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