Медики назвали первые симптомы рака шейки матки





Во многих случаях данный вид заболевания становится последствием вируса папилломы человека, который передается половым путем. Эксперты из Немецкой медицинской ассоциации заявили, что на начальных стадиях рака шейки матки очевидные признаки почти отсутствуют, хотя некоторые сигналы указывают на необходимость посетить врача. Нормальным нельзя считать кровотечение, появляющееся после менопаузы или интимной близости. Также следует обратить внимание на болевые ощущения при мочеиспускании или дефекации.Как отметили медики, при непрекращающемся на протяжении 7 дней кровотечении лучше проконсультироваться с доктором. Другими симптомами болезни оказались: боль внизу живота или таза и нестандартные выделения телесного цвета.