Вдова Иосифа Кобзона погуляла на вечеринке по случаю дня рождения Ольги Кабо





На праздничном вечере 69-летняя Нелли Кобзон поздравила Кабо и Сашину с днем рождения, похвалив идею организовать двойную вечеринку. Как известно, 28 января актрисе исполнилось 52 года, а свою звездную подругу она называет “великолепной”. Кабо с большим почтением относится к вдове Кобзона, которая назвала прошедшую вечеринку удачной, поскольку гости получили в два раза больше удовольствия от нее, а также больше съели и выпили. Светская львица отметила, что у именинниц есть хорошие друзья, а лица гостей она назвала “чудными”.В своем микроблоге Ирина Сашина показала тост от Нелли Кобзон. Банкет состоялся в московском ресторане.