Логотип компании AMD появится на гоночных болидах Mercedes





Команда Mercedes-AMG Petronas Formula One объявила о заключении многолетнего партнерства с лидером в области высокопроизводительных процессоров AMD, который ранее был связан договором с конкурирующей Ferrari. Теперь логотип производителя электроники появится с обеих сторон кабины болида, на гоночных костюмах, одежде техников и на инженерной станции. Новое сотрудничество не только предоставит автопроизводителю спонсора, но и передовые решения в области высоких технологий от AMD.Это касается и серверных чипсетов AMD EPYC и ноутбуков AMD Ryzen PRO, которые позволят оптимизировать различные рабочие процессы команды F-1. Стоит отметить, что последняя впервые выступит на соревнованиях 14 февраля 2020 года, где и представит свой гоночный автомобиль. При этом, ранее эксперты теоретизировали о постепенном уходе Mercedes из Формулы 1, однако недавние новости подтверждают, что бренд останется в этих гонках как минимум до конца 2021 года.