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Логотип компании AMD появится на гоночных болидах Mercedes

Представители Mercedes сообщили о подписании многолетнего контракта с AMD, бывшего спонсора Ferrari. Теперь логотип компании-разработчика микросхем появится на гоночных болидах автопроизводителя.

Команда Mercedes-AMG Petronas Formula One объявила о заключении многолетнего партнерства с лидером в области высокопроизводительных процессоров AMD, который ранее был связан договором с конкурирующей Ferrari. Теперь логотип производителя электроники появится с обеих сторон кабины болида, на гоночных костюмах, одежде техников и на инженерной станции. Новое сотрудничество не только предоставит автопроизводителю спонсора, но и передовые решения в области высоких технологий от AMD.

Это касается и серверных чипсетов AMD EPYC и ноутбуков AMD Ryzen PRO, которые позволят оптимизировать различные рабочие процессы команды F-1. Стоит отметить, что последняя впервые выступит на соревнованиях 14 февраля 2020 года, где и представит свой гоночный автомобиль. При этом, ранее эксперты теоретизировали о постепенном уходе Mercedes из Формулы 1, однако недавние новости подтверждают, что бренд останется в этих гонках как минимум до конца 2021 года.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:47

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