Микроблог телеведущей Юлии Барановской стал популярным среди мужчин

По статистическим данным сети Instagram, за последнее время посещаемость личного профиля Юлии Барановской резко выросла, особенно среди пользователей сильного пола. Радиоведущая решила обратиться с вопросом к своим поклонникам, с чем связана такая популярность. Также с долей юмора она добавила: «Может все-таки пойдет дождь после четверга?»Интернет-пользователи быстро отреагировали на новый опрос и оставили свои комментарии. Большинство людей написали, что Юлия Барановская очень привлекательная и красивая, потому она все «больше и больше» нравится мужчинам. Некоторые отметили, что вовсе не нужно скромничать и задавать такие вопросы, так как ответ однозначный. Однако не все поклонники одобрили новое фото телеведущей, отметив, что яркий парик ей вовсе «не идет».Как известно, Юлия Барановская медийная личность, а также российская писательница. Кроме того, она долгое время состояла в романтических отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. На данный момент она продолжает свою активную профессиональную деятельность и воспитывает троих детей от бывшего возлюбленного.