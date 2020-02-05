Андрей Григорьев-Апполонов подает в суд на помощницу, заявившую об их внебрачном сыне





Музыкант гневно отреагировал на такое заявление и намерен подавать в суд на аферистку. «Эта Леся никогда не претендовала на звание помощницы. Она околачивалась вокруг солистов группы «Иванушки International», преследовала их, делала совместные фотографии. Теперь выдает себя за концертного директора коллектива, хотя это и не так», - поясняет юрист, к которому обратился за помощью Григорьев-Апполонов. Сама же Леся Сазыкина рассказывает совершенно противоположную историю. Она уверяет, что во время гастролей в Сочи молодой солист группы уговорил ее пройти с ним в его номер, где они и провели прекрасную ночь. «Мы смотрели с высоты номера на город, целовались всю ночь, провели в ее номере. Это было прекрасно», - вспоминает ситуацию Сазыкина.На вопрос о том, почему же женщина не решилась на свое откровенное признание раньше, она отвечает: «Он развелся с женой и стал своего рода свободным человеком, теперь я могу поделиться правдой». Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов развелся со своей женой Марией, с которой прожил в браке на протяжении 10 лет.