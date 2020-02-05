АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Для здоровья сердца и не только: Индийские медики назвали 8 преимуществ…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Андрей Григорьев-Апполонов подает в суд на помощницу, заявившую об их внебрачном сыне

Андрей Григорьев-Апполонов обращается в суд из-за помощницы Леси Сазыкиной, заявившей об их внебрачном сыне. Представившаяся концертным директором группы «Иванушки International» лже-помощница уверяла, что в 2013 году родила от знаменитости наследника.
Андрей Григорьев-Апполонов подает в суд на помощницу, заявившую об их внебрачном сыне

Музыкант гневно отреагировал на такое заявление и намерен подавать в суд на аферистку. «Эта Леся никогда не претендовала на звание помощницы. Она околачивалась вокруг солистов группы «Иванушки International», преследовала их, делала совместные фотографии. Теперь выдает себя за концертного директора коллектива, хотя это и не так», - поясняет юрист, к которому обратился за помощью Григорьев-Апполонов. Сама же Леся Сазыкина рассказывает совершенно противоположную историю. Она уверяет, что во время гастролей в Сочи молодой солист группы уговорил ее пройти с ним в его номер, где они и провели прекрасную ночь. «Мы смотрели с высоты номера на город, целовались всю ночь, провели в ее номере. Это было прекрасно», - вспоминает ситуацию Сазыкина.

На вопрос о том, почему же женщина не решилась на свое откровенное признание раньше, она отвечает: «Он развелся с женой и стал своего рода свободным человеком, теперь я могу поделиться правдой». Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов развелся со своей женой Марией, с которой прожил в браке на протяжении 10 лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Микроблог телеведущей Юлии Барановской стал популярным среди…
Google представила менее раздражающий Chrome для ПК и…
Андрей Григорьев-Апполонов подает в суд на помощницу, заявившую об их внебрачном…
На авторынке России засекли новые экземпляры Daewoo Matiz за 349 тысяч…
Павел Деревянко пришел на вручение премии “Золотой орел” в очках за один…
Из-за коронавируса на выставке MWC 2020 не появятся новые смартфоны от LG и…
Для здоровья сердца и не только: Индийские медики назвали 8 преимуществ…
Эксперты перечислили самые ожидаемые автомобили в России в 2020…
Илья Бачурин спровоцировал слухи о романе с 21-летней подругой…
Ученые перенесли испытание новой технологии жидкостного дыхания на людях из-за оформления…
Светлана Бондарчук разместила в Instagram фото с Натальей Якимчук без…
Бренд Ferrum предоставил для Lada Vesta Cross и XRAY Cross новую приборную…
Сыгравший Анатолия Дукалиса Сергей Селин о покойном Дмитрие Бульбе: "Он всегда был…
В Великобритании строители нашли десятки скелетов со связанными…
Ученые сравнили таяние ледников Арктики с выбросом триллиона тонн углекислого газа в…
Ляйсан Утяшева показала "располневшего" Павла…
Медики из Японии заявили, что коронавирус не опаснее вирусов обычного…
В Барнауле пожар в частном доме унес жизни отца и 13-летней…
Полина Гагарина озвучивает персонажа американского мультфильма вместе с Джастином Тимберлейком и Анной…
Фильм “Прибытие поезда” 1896 года улучшен до высокого качества стандарта…
В Cadillac заявили об официальном дебюте внедорожника…
Ученые назвали успешным эксперимент с использованием крыс для поиска рака у…
"Наплодил детей": звезда "Дом-2" Шевцова разругалась с…
Перечислены 5 вещей, провоцирующих…
Раскрыты сроки первого полета самолета с…
Певица Валерия устроила "перепалку" с Пригожиным в…
В компании Toyota подтвердили выпуск новых GT86 и…
«Предложений стало в 2 раза меньше»: Татьяна Абрамова пожаловалась на отсутствие…
Просмотреть все новости