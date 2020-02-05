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Google представила менее раздражающий Chrome для ПК и смартфонов

Корпорация Google презентовала обновление Chrome для ПК и смартфонов. Новая версия должна сделать браузер не таким надоедливым и уберечь юзеров от отслеживания другими сервисами.
Google представила менее раздражающий Chrome для ПК и смартфонов

Сейчас новинка доступна для ПК с операционными системами Linux, Windows и macOS, а также гаджетов, работающих на базе Android. Теперь Chrome имеет лучший интерфейс уведомлений. Обновленная панель заменит всплывающие окна, теперь сообщение о заблокированном уведомлении будет кратно отображаться на месте знака перечеркнутого колокольчика в адресной строке. В приложении для смартфонов аналогичная панель появится внизу экрана. Во время первого запуска браузера интернет-пользователь увидит помощника с просьбой нажать в определенное место для разрешения оповещений сайта.

Кроме этого, в Google Chrome начнётся распространение новой системы файлов cookie. Некоторое время назад компания обещала, что к концу февраля новинка появится у некоторых юзеров, а затем охват начнет наращиваться.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:51

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