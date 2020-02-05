Для здоровья сердца и не только: Индийские медики назвали 8 преимуществ свеклы





Как объясняют врачи, за счет содержания в корнеплоде нитратов значительно снижается риск развития заболевания сердца, в чем помогает и клетчатка благодаря повышению уровня холестерина ЛПВП и снижению показателя липопротеинов низкой плотности, при превышении показателей последних как раз и повышается вероятность инсульта. Следующее преимущество - продукт низкокалориен, в большинстве своем состоит из воды и волокон, что делает его идеальным решением для похудения. Не менее важно - свекла способствует увеличению притока крови к головному мозгу, что улучшает его работу и понижает вероятность слабоумия у пожилых людей. Что касается детей, то корнеплод в рационе улучшает когнитивное развитие, способствуя лучшему обучению.Свекла при этом обладает противовоспалительными свойствами, помогая уменьшить боль и дискомфорт, добавили индийские медики. В списке достоинств и предотвращение анемии за счет содержания в ней железа. В составе также имеет место витамин С, помогающий лучше усваивать Fe. Химические компоненты и антиоксиданты в продукте замедляют рост раковых клеток, что следует взять во внимание онкобольным. Преимуществом является и улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Людям с гипертонией свекла поможет держать кровяное давление под контролем.