Павел Деревянко пришел на вручение премии “Золотой орел” в очках за один доллар





После недавнего выхода в свет, куда Павел Деревянко выбрал стильные очки с прозрачными стеклами, поклонники поговаривали, что они помогают ему восстановить зрение. Некоторые фолловеры рассмотрели пластыри на веках, которые скрывает оправа, поэтому предположили, что артист недавно перенес операцию. В Сети появилась информация о том, что стоимость процедуры составила 60 тысяч рублей. Многие решили, что очки тоже были предоставлены клиникой, но актер признался, что купил их буквально за доллар более двух лет назад.Павел Деревянко не пользуется услугами стилиста, поэтому самостоятельно выбрал себе образ для выхода в свет. При этом очки он приобрел на пляже в Таиланде.