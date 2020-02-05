АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы самые эффективные меры по снижению риска рака молочной…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Стала известна точная дата начала продаж седана и хэтчбека Skoda Rapid

В середине января Skoda предоставила публике возможность оценить дизайн обновленного седана и хэтчбека Rapid. Теперь стала известной точная дата начала продаж чешского автомобиля.

Чешский концерн Skoda объявил о начале производства первых серийных моделей Rapid для российского рынка в первой половине 2020 года. Известно, что линейку существенно переработали, что приблизило её дизайн к Skoda Scala. Среди новшеств эксперты отмечали измененную переднюю решетку радиатора и бампера другой формы. Подобная ситуация наблюдается и с ходовыми огнями, и с задними фонарями. При этом, новинка будет поставляться в двух вариантах кузова: седан длиной 4512 мм либо хэтчбек длиной 4312 мм.

РФ получит эксклюзивную версию машины, которую оборудуют сенсорным "парящим" дисплеем для информационно-развлекательного центра, цифровую приборную панель и дефлекторы обдува. Стандартом для модели Rapid является 1,6-литровый безнаддувный двигатель MPI мощностью 90 или 110 л.с. Варианты трансмиссии предусматривают 5-скоростную механическую КПП или 6-диапазонный "автомат". Неожиданным для покупателей также окажется, 4-литровый турбомотор TSI с 125 л. с., который дополняется "роботом" DSG с семью передачами.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Ольга Бузова сообщила о космических сигналах, получаемых от Андрея…
В Сети показали патенты на новый шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую АКПП от…
Apple адаптировала iCloud.com для пользователей Android и…
Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Наоми Кэмпбелл и Эми…
Исполняется 180 лет со дня рождения создателя пулемета…
Лариса Вербицкая опубликовала редкое фото с 84-летней…
Ученые доказали, что голодание провоцирует возникновение сахарного диабета второго…
Поклонники молятся о выздоровлении Кристины Орбакайте после перелома…
Названы самые эффективные меры по снижению риска рака молочной…
Логотип компании AMD появится на гоночных болидах…
Сбросить 13 кг за месяц: После отпуска с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой Давид Манукян активно…
Стас Садальский нашел на картине 1874 года оскандалившихся чиновниц из…
Ученые хотят испытать российский 3D-принтер на…
В России планируют разработать самолет…
Диктор советского телевидения Алла Данько 25 лет не поддерживала отношения с…
Медики назвали первые симптомы рака шейки…
Диетолог дал 9 советов родителям по предотвращению ожирения у…
Вдова Иосифа Кобзона погуляла на вечеринке по случаю дня рождения Ольги…
Стала известна точная дата начала продаж седана и хэтчбека Skoda…
На звезду "Дом-2" Тату Абрамсон накинулись за комментарий под фото с Валерием Блюменкранцем и Анной…
Микроблог телеведущей Юлии Барановской стал популярным среди…
Google представила менее раздражающий Chrome для ПК и…
Андрей Григорьев-Апполонов подает в суд на помощницу, заявившую об их внебрачном…
На авторынке России засекли новые экземпляры Daewoo Matiz за 349 тысяч…
Павел Деревянко пришел на вручение премии “Золотой орел” в очках за один…
Из-за коронавируса на выставке MWC 2020 не появятся новые смартфоны от LG и…
Для здоровья сердца и не только: Индийские медики назвали 8 преимуществ…
Эксперты перечислили самые ожидаемые автомобили в России в 2020…
Просмотреть все новости