Стала известна точная дата начала продаж седана и хэтчбека Skoda Rapid





Чешский концерн Skoda объявил о начале производства первых серийных моделей Rapid для российского рынка в первой половине 2020 года. Известно, что линейку существенно переработали, что приблизило её дизайн к Skoda Scala. Среди новшеств эксперты отмечали измененную переднюю решетку радиатора и бампера другой формы. Подобная ситуация наблюдается и с ходовыми огнями, и с задними фонарями. При этом, новинка будет поставляться в двух вариантах кузова: седан длиной 4512 мм либо хэтчбек длиной 4312 мм.РФ получит эксклюзивную версию машины, которую оборудуют сенсорным "парящим" дисплеем для информационно-развлекательного центра, цифровую приборную панель и дефлекторы обдува. Стандартом для модели Rapid является 1,6-литровый безнаддувный двигатель MPI мощностью 90 или 110 л.с. Варианты трансмиссии предусматривают 5-скоростную механическую КПП или 6-диапазонный "автомат". Неожиданным для покупателей также окажется, 4-литровый турбомотор TSI с 125 л. с., который дополняется "роботом" DSG с семью передачами.