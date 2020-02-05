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Стас Садальский нашел на картине 1874 года оскандалившихся чиновниц из Крыма

Стас Садальский на своей странице в Instagram опубликовал снимок, в котором сравнил картину 1874 года с керченскими чиновницами, оскандалившимися в Крыму. Подписчики отметили, что сходство слишком поразительное.

Стас Садальский при рассмотрении картины Владимира Маковского «Посещение бедных» обнаружил сходство с чиновницами в меховых шубах, которые посетили ветеранов Второй мировой войны, переживших блокаду Ленинграда, с подарками – медалью и батоном хлеба. В Instagram актёр продемонстрировал снимок-коллаж. Сверху на фотографии изображена крымская пенсионерка, окруженная несколькими чиновницами в дорогостоящих нарядах, которой вручают хлеб. Снизу — картина, написанная в XIX веке. На ней несколько обеспеченных и облаченных в шикарные одежды граждан стоят на пороге жилья скромно одетой женщины.

Таким образом автор поста выразил социальное неравенство, лицемерие и негативное отношение к беднякам, которое, судя по публикации Садальского, актуально и по сей день. “Точь в точь”, — подытожил актёр. “Изменений никаких, если не брать во внимание даты и таблички на дверях”, — прокомментировал шоумен. Подписчики Садальского согласились с его выводами и отметили, что эти два эпизода поразительно похожи. “Подметил здорово! Человеческие пороки никуда не исчезают”, — написал один из подписчиков, а публикация собрала более 7 тысяч “лайков”.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:40

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