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Поклонники молятся о выздоровлении Кристины Орбакайте после перелома ноги

28 января певица Кристина Орбакайте сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram, что сломала ногу и вынуждена перенести запланированные концерты. Подписчики поддержали артистку в комментариях, в которых сообщали, что будут активно молиться о ее скорейшем выздоровлении.
Поклонники молятся о выздоровлении Кристины Орбакайте после перелома ноги

Эстрадная исполнительница в своей записи написала, что за всю ее творческую деятельность впервые сталкивается с подобной ситуацией. Кристина Орбакайте не уточняла, как именно сломала лодыжку, однако, по ее словам, это результат подготовки к новым постановкам для концертной программы.

Бизнесвумен Вероника Пулянина не осталась в стороне и прокомментировала инцидент. Она утверждает, что перелом это естественно плохо но для артиста, к сожалению, «это привычное дело». Директор нескольких компаний также отметила, что отклики поклонников на сообщение Кристины Орбакайте выглядят очень странно. Сотни слов об усердных молитвах про здоровье певицы вызывают противоречивые эмоции. По ее мнению, перелом ноги не стоит приравнивать к глобальным проблемам, о решении которых принято обращаться к Господу.

Несмотря на свое самочувствие, по всей видимости, Кристина Орбакайте не падает духом и сохраняет чувство юмора. Это хорошо прослеживается в недавнем видео, которое она опубликовала в своем микроблоге. Звезда продемонстрировала самокат, на котором ездит на перевязки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:54

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