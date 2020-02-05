Из-за коронавируса на выставке MWC 2020 не появятся новые смартфоны от LG и ZTE





В этом году ожидались крупные анонсы от известных брендов LG и ZTE, но недавно их представители заявили о своем отказе от посещения выставки. В связи со вспышкой коронавируса в Китае многие компании приостановили производство своей продукции, а также предпочли воздержаться от посещения массовых мероприятий.LG намеревалась презентовать модели V60 ThinQ и G9 ThinQ на MWC 2020, но презентация состоится в рамках отдельного мероприятия на родине. Ожидается, то анонс будет проводится в онлайн-режиме.