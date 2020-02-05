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На авторынке России засекли новые экземпляры Daewoo Matiz за 349 тысяч рублей

Несмотря на отсутствие поставок Daewoo Matiz в Россию, на авторынке все еще можно найти новые экземпляры. Отечественные журналисты засекли дешевые модели за 349 тысяч рублей в одном из дилерских центров.

Еще с 2016 года в Россию не осуществляются поставки новых партий Daewoo Matiz, при том, что производство закончилось лишь в 2018. Учитывая эти факторы, автоэксперты удивились наличию запасов этого хетчбэка у отечественного дилера в Москве, серия которых была выпущена в период с 2013 по 2015 год. Сами представители автосалона сообщают, что если месяцами ранее речь шла о нескольких десятках, то теперь в продаже остались лишь семь экземпляров южнокорейского автомобиля.

Стоит отметить, что все модели находятся в идеальном состоянии, хотя следы коррозии заметны на патрубках выхлопной системы. Покупка Daewoo Matiz, собранных в Узбекистане, обойдется покупателю от 350 до 400 тысяч рублей. Наименьшая стоимость наблюдается у варианта с 0,8-литровім двигателем V3 мощностью 51 л. с. Комплектация также включает в себя 5-диапазонную механическую КПП. Что касается гарантии, то она предоставляется на 3 года или 100 тысяч км пробега.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:39

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