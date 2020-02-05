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Илья Бачурин спровоцировал слухи о романе с 21-летней подругой дочери

49-летний продюсер Илья Бачурин спровоцировал слухи о романе с 21-летней подругой дочери. Знаменитость посетил с молодой пассией публичное мероприятие, на котором открыто позировал перед камерами.
Илья Бачурин спровоцировал слухи о романе с 21-летней подругой дочери

Стоит отметить, что любительница участника КВН Александра Наумова уже несколько раз была замечена в компании продюсера. Сам бизнесмен яро отрицает наличие каких-либо романтических отношений с девушкой. Илья Бачурин неоднократно приковывал к себе внимание своими отношениями. С 1994 по 2004 знаменитость находился в браке с Полиной Журавлевой, в союзе с которой у пары родились две дочери. А вот со своей следующей избранницей Надеждой Сысоевой отношения у Бачурина продлились два года. Отметим, что несмотря на яростное желание возлюбленной вступить в брак, предложения руки и сердца от продюсера она так и не дождалась.

На данный момент Илья Бачурин много своего времени посвящает работе на телевидении. Несколько дней назад он объявил на своей странице в Instagram о начале съёмок второй половины сезона «Новости. Кино» на телеканале Культура с Андреем Апостоловым.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:14

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