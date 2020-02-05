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Эксперты провели сравнение характеристик и дизайна смартфонов Poco X2 и Redmi K20

Эксперты сравнили характеристики и дизайн смартфонов Poco X2 и Redmi K20. Новую модель, недавно ставшую независимой от Xiaomi компании, назвали обновленной версией предшественника.

Poco X2 поставляется с двойным дисплеем и вырезом, когда Redmi K20 имеет всплывающую камеру и телеобъектив. При этом толщина разработки от Xiaomi не пострадала, а по сравнению с Poco X2 она весит меньше при аналогичных параметрах. Высокая частота обновления в 120 Гц, панель IPS позволила Poco X2 выйти вперед, но конкурент предлагается с подэкранным сканером и AMOLED-дисплей. Оба гаджета работают на чипсетах Snapdragon, но Poco X2 имеет модель 730G, а Redmi K20 поставляется с процессором Snapdragon 730. Не менее важно то, что аппарат от Xiaomi работает под управлением Android 9 Pie, а его оппонент – с Android 10 из коробки.

В отличие от Redmi K20 с аккумулятором на 4000 мАч и быстрой зарядкой на 18 Вт, Poco X2 оснащен батареей, емкостью 4500 мАч и соответствующей технологией на 27 Вт. Последний также имеет более доступную цену, которая колеблется от 225 до 281 долларов в зависимости от конфигурации.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:30

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