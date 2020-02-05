Эксперты перечислили самые ожидаемые автомобили в России в 2020 году





Отечественные журналисты решили провести исследование, в котором участвовали 15 тысяч россиян, поделившихся своими ожиданиями относительно новинок на авторынке в текущем году. Оказалось, что больше всего соотечественники хотят увидеть в продаже корейский Kia Seltos, дебют которого состоится 2 марта.Около 16,9% респондентов посчитали, что именно эта модель вызывает наибольший интерес. Другого мнения придерживались 12,2% опрошенных, которые были бы не против оценить Kia Optima. Тройку лидеров закрыла обновленная Skoda Octavia, которая должна появится в конце 2020 года и за которой следят 10,4% сограждан.В рейтинг также вошли Kia Telluride и комфортабельный Mercedes-Maybach GLS, за которых отдали свои голоса 9,8% и 6,6% участников опроса соответственно. Стоит отметить, что в дилерских центрах РФ в скором времени должен появиться перспективный Skoda Rapid в кузовах седан или хэтчбек. Его комплектация включает в себя три разных двигателя и КПП с отличными от друг друга диапазонами.