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Эксперты перечислили самые ожидаемые автомобили в России в 2020 году

Недавний общенациональный опрос выяснил, какие автомобили в России являются самыми ожидаемыми в 2020 году. Эксперты перечислили, среди прочего, модели из Германии, Чехии и Южной Кореи.

Отечественные журналисты решили провести исследование, в котором участвовали 15 тысяч россиян, поделившихся своими ожиданиями относительно новинок на авторынке в текущем году. Оказалось, что больше всего соотечественники хотят увидеть в продаже корейский Kia Seltos, дебют которого состоится 2 марта.

Около 16,9% респондентов посчитали, что именно эта модель вызывает наибольший интерес. Другого мнения придерживались 12,2% опрошенных, которые были бы не против оценить Kia Optima. Тройку лидеров закрыла обновленная Skoda Octavia, которая должна появится в конце 2020 года и за которой следят 10,4% сограждан.

В рейтинг также вошли Kia Telluride и комфортабельный Mercedes-Maybach GLS, за которых отдали свои голоса 9,8% и 6,6% участников опроса соответственно. Стоит отметить, что в дилерских центрах РФ в скором времени должен появиться перспективный Skoda Rapid в кузовах седан или хэтчбек. Его комплектация включает в себя три разных двигателя и КПП с отличными от друг друга диапазонами.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:20

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