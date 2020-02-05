Рейтинг лучших смартфонов 2020 до 20000 рублей





Пятую строчку занял девайс от бренда Honor, аппарат с индексом 20s оснащен 6-гигабайтым модулем оперативной памяти, что позволяет ему отлично справляться с любой многозадачности. А 128 гигабайт внутренней памяти достаточно для хранения любых файлов. В России аппарат стоит порядка 17 тысяч рублей, за эти деньги покупатель получает 6,5-дюймовый дисплей, аккумулятор на 3340 мАч, и 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710. При этом в устройстве есть модули NFC и дактилоскопа, тройная камера на 48, 8 и 2 мегапикселя и фронталка на 24 мегапикселя, но, увы, нет возможности использовать карту памяти.Четвертую ступеньку занимает еще одна китайская компания, устройство V17 Neo от компании Vivo также оборудовано 128-гигабайтным чипом флеш-памяти. При среднем ценнике в 16 тысяч рублей гаджет на ОС Funtouch OS 9 на основе девятого Android имеет "на борту" тройной модуль камер, NFC, 6,38-дюймовый Super AMOLED экран с вырезом-каплей и сканером отпечатков пальцев, и возможность использования карт памяти. При этом аппарат двухсимочный, а ёмкость батареи составляет 4,5 тысячи мАч. 6 гигабайт оперативки вместе с 8-ядерным процессором MediaTek Helio P65 обеспечивают аппарату мощность и быстродействие.Бронзу завоевал Redmi Note 8 Pro 6/64GB, его цена не превышает 15 тысяч рублей. Здесь есть дактилоскоп, NFC, большой объем оперативной памяти, слот для карт памяти, десятый Android, и даже система охлаждения игрового процессора. Также есть IPS-экран, четыре объектива, и панели из сверхпрочного стекла Gorilla Glass 5. В тестах DxOMark камера устройства обошла седьмой iPhone, получив 87 и84 балла за фото- и видео-съемку. Смартфон идеально подходит для гейминга, поскольку в режиме игр способен продержаться до 10 часов.Серебро в ТОПе получил смартфон Vivo V17 с 6,38-дюймовым Super AMOLED экраном и 8 гигабайтами оперативной памяти и батарей на 4,5 тысячи мАч. 128 гигабайт внутреннего накопителя можно увеличить за счёт карты памяти, а квадрокамера вместе с селфи-модулем в каплевидном вырезе в дисплее обеспечивает высокое качество как фото, так и видео. В режиме ожидания этот флагман, как заверяет производитель, работает почти месяц. Стоит устройство около 20 тысяч рублей.Лучшим эксперты назвали Xiaomi Mi 9T с 6 и 128 гигабайтами оперативной и основной памяти соответственно. При цене в 19,9 тысячи девайс получил выдвижной модуль, выполняющий роль фронтальной камеры. Есть в аппарате 6,39-дюймовый AMOLED-экран с встроенным сканером отпечатка пальца, ёмкая на 4000 мАч батарея, двухсимочный режим работы, NFC и Qualcomm Snapdragon 730. Стоит отметить, что фото-видео-сенсоры в аппарате установлены от Sony, при этом светосила 13-мегапиксельной камеры равна ƒ/2.4. Всего в основной камере три сенсора, на 48, 13, и 8 мегапикселей. Идеальное сочетание возможностей и цены стали основой успеха смартфона.