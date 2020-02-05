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Сыгравший Анатолия Дукалиса Сергей Селин о покойном Дмитрие Бульбе: "Он всегда был интересным"

В ночь на 5 февраля 2020 года на официальной странице театра «Мастерская» в сети Facebook была опубликована информация о смерти российского актера Дмитрия Бульбы. Известный по роли Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание», артист умер на 54 году жизни в Санкт-Петербурге. Сергей Селин, сыгравший Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» прокомментировал известие о смерти коллеги.
Сыгравший Анатолия Дукалиса Сергей Селин о покойном Дмитрие Бульбе: "Он всегда был интересным"

Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Андреевич Селин сообщил в беседе с журналистами Nation News, что виделся с Дмитрием Бульбой в последний раз очень давно. Тем не менее, сейчас он вспоминает о коллеге, как о «хорошем, интересном и добром парне». Ранее Сергей Юрский, комментируя уход из жизни Дмитрия Бульбы, назвал его гениальным актером во время съемок фильма «Чернов. Chernov».

В своей записи театр «Мастерская» отметил, что с 2000 года Дмитрий Бульба практически не работал по своей творческой специальности. Актер лишь иногда брал второстепенные роли в небольших эпизодах сериалов или кино, а затем снова надолго пропадал. Однако его коллеги уверены, что зритель никогда не забудет гения российского театра и кино Дмитрия Бульбу.

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Культура / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:53

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