Сыгравший Анатолия Дукалиса Сергей Селин о покойном Дмитрие Бульбе: "Он всегда был интересным"





Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Андреевич Селин сообщил в беседе с журналистами Nation News, что виделся с Дмитрием Бульбой в последний раз очень давно. Тем не менее, сейчас он вспоминает о коллеге, как о «хорошем, интересном и добром парне». Ранее Сергей Юрский, комментируя уход из жизни Дмитрия Бульбы, назвал его гениальным актером во время съемок фильма «Чернов. Chernov».В своей записи театр «Мастерская» отметил, что с 2000 года Дмитрий Бульба практически не работал по своей творческой специальности. Актер лишь иногда брал второстепенные роли в небольших эпизодах сериалов или кино, а затем снова надолго пропадал. Однако его коллеги уверены, что зритель никогда не забудет гения российского театра и кино Дмитрия Бульбу.