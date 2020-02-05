Ученые перенесли испытание новой технологии жидкостного дыхания на людях из-за оформления бумаг





На данный момент эксперты ФПИ настроены оптимистично и готовы к революционным опытам. Виталий Давыдов, занимающий должность заместителя генерального директора, в разговоре с журналистами рассказал, что перед испытанием новой технологии на людях жидкость для научной работы должны сертифицировать. Оформление соответствующих бумаг и стало задержкой при проведении исследования. Как отметили ученые, после завершения процедуры они перейдут на следующий этап. До этого специалисты проводили эксперименты с грызунами и собаками, в ходе которых помещали животных в резервуар с дыхательным жидкостью, насыщенной кислородом. Согласно предположениям специалистов, в случае с людьми этим раствором заполнят скафандр.Разработчики технологии рассказали, что она предоставит человеку возможность довольно оперативно выбраться на поверхность с глубины более 1 км, избежав кессонного заболевания. Также методика сможет использоваться в медицине.