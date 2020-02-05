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Ляйсан Утяшева показала "располневшего" Павла Волю

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с «располневшим» супругом Павлом Волей. Подписчики спортсменки отметили, что юморист очень изменился во внешности.

Ляйсан Утяшева и её муж Павел Воля запечатлены в спортивной одежде на фоне пляжа. Спортсменка показала два снимка в серии «ожидание» и «реальность», один из которых немного отредактировала. В итоге на фото супруги получились в искаженном виде, причем у телеведущего преувеличены размеры тела. В подписи гимнастка указала, что такое могло произойти, если бы пара задержалась в США на полгода. Она также заметила, что на отдыхе они с семьей продолжают следовать здоровому образу жизни и бегают по утрам босиком по песку вдоль пляжа. Ляйсан Утяшева дала несколько дельных советов о том, как правильно это делать, какую при этом необходимо выбирать обувь и почему важно сосредоточиться на данном спортивном занятии.

Подписчики Утяшевой в комментариях к публикации оценили её шутку. И всё же многие высказались по поводу того, что ведущий Comedy Club выглядит намного массивнее, чем его супруга. А некоторые заявили об эффекте бумеранга: «Смеялся над весом Харламова, а теперь сам такой». «Павел потолстеть вам не грозит в любом случае», - прокомментировали некоторые фолловеры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:35

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