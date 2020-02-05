Бренд Ferrum предоставил для Lada Vesta Cross и XRAY Cross новую приборную панель





Представители фирмы Ferrum сообщают о том, что уже приступили к массовому производству комбинаций цифровых приборов для автомобилей Lada Vesta Cross и Lada XRAY Cross. Необычной деталью новой панели «Кросс» окажется накладка для декора с покрытием soft touch, которую дополняют хромированные кольца. Они окрашены в ярко-красный оттенок и привлекут внимание водителя своими яркими шкалами, объемным логотипом FG Cross и стильной 3D-заставкой на экране при запуске машины.Кроме того была добавлена оранжевая прострочка для обтянутого кожей щитка. Подобный цвет наблюдается почти во всех других элементах комплектации: интерфейс у вышеназванных моделей от АвтоВАЗА в белом оттенке кузова, а также серо-голубая гамма приборной панели у автомобиля с оранжевым оттенком. Устройство включает в себя, помимо стандартных функций, диагностику блоков антиблокировочной системы и режимы Lada Ride Select с показателями давления в шинах колес.