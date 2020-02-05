Медики из Японии заявили, что коронавирус не опаснее вирусов обычного гриппа





Кадзухиро Татэда рассказал изданию Nikkei, что вызывающий пневмонию нового типа коронавирус 2019-nCoV не является особо опасным. Он подмечает, что в Японии не было зарегистрировано еще ни одного случая заболевания, который бы вызвал серьезные осложнения в организме. Специалист в области медицины уверен, что дело может быть в различных методах лечения вирусной инфекции. «Национальный институт инфекционных болезней исследовал этот нашумевший коронавирус, выделенный из организма заболевшего человека. Было установлено, что он не был подвержен никаким генетическим мутациям, повышающих его инфекционный и поражающий тело потенциал. Новый коронавирус не несет прямой опасности, он близок к вирусам обычного гриппа», - рассказывает Кадзухиро Татэда.Несмотря на то, что профессор уверен, что беспокоится особо не о чем, он не отрицает тот факт, что на данный момент против пневмонии такого рода медиками не разработаны соответствующие вакцины. Напомним, что в Японии официально зарегистрированными являются 23 случая заражения коронавирусом.