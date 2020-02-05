Полина Гагарина озвучивает персонажа американского мультфильма вместе с Джастином Тимберлейком и Анной Кендрик

Известная артистка опубликовала в своем микроблоге Instagram несколько снимков из Лос-Анджелеса. Свои красочные кадры с площадки DreamWorks она подписала обращением к поклонникам, в котором раскрыла секрет своего участия в озвучивании героя мультипликационной анимации. Полина Гагарина несколько дней держала интригу, куда она улетела со своим сыном, создавая опросы для поклонников в stories. Но теперь она вовсе не скрывает свою творческую работу в США и даже делится впечатлениями от новых знакомств.По словам певицы, она тесно общается с Джастином Тимберлейком и Анной Кендрик, которые озвучивают троллей Цветана и Розу в новом мультфильме. Подписчики восторженно осыпали Полину Гагарину комплиментами и заверениями о нетерпеливом ожидании премьеры в кино.Как известно, популярная артистка продолжает активно развиваться в разных направлениях. Кроме своей профессии вокалистки, она участвует в телепроектах в роли судьи и наставника, а также профессионально снимается для обложек известных изданий.