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Полина Гагарина озвучивает персонажа американского мультфильма вместе с Джастином Тимберлейком и Анной Кендрик

Российская певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в сети Instagram, что она участвует в озвучивании одного из персонажей американского мультфильма «Тролли 2. Мировой тур». Она добавила, что ее коллеги по работе – голливудские знаменитости Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик, с которыми у нее складываются дружеские отношения.
Полина Гагарина озвучивает персонажа американского мультфильма вместе с Джастином Тимберлейком и Анной Кендрик

Известная артистка опубликовала в своем микроблоге Instagram несколько снимков из Лос-Анджелеса. Свои красочные кадры с площадки DreamWorks она подписала обращением к поклонникам, в котором раскрыла секрет своего участия в озвучивании героя мультипликационной анимации. Полина Гагарина несколько дней держала интригу, куда она улетела со своим сыном, создавая опросы для поклонников в stories. Но теперь она вовсе не скрывает свою творческую работу в США и даже делится впечатлениями от новых знакомств.

По словам певицы, она тесно общается с Джастином Тимберлейком и Анной Кендрик, которые озвучивают троллей Цветана и Розу в новом мультфильме. Подписчики восторженно осыпали Полину Гагарину комплиментами и заверениями о нетерпеливом ожидании премьеры в кино.

Как известно, популярная артистка продолжает активно развиваться в разных направлениях. Кроме своей профессии вокалистки, она участвует в телепроектах в роли судьи и наставника, а также профессионально снимается для обложек известных изданий.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:22

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