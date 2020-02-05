Фильм “Прибытие поезда” 1896 года улучшен до высокого качества стандарта UHDTV
Киноленту “Прибытие поезда” 1896 года выпуска улучшили до высокого качества стандарта UHDTV. Частота кадров увеличена до 60 в секунду.
Пользователь YouTube опубликовал переработанный фильм “Прибытие поезда” в улучшенном качестве. Стандарта UHDTV удалось достичь благодаря нейросетям. Разрешение картинки возросло до 4K, а кадровая частота в секунду составила 60. На работу ушло около двух дней, за которые удалось получить покадровый разбор оригинала, затем около 4 тысяч изображений были обработаны программой Gigapixel AI и улучшены до 4K. На весь видеоряд наложен атмосферный звук.
Автор преобразившейся киноленты планирует выпустить новую версию, добавив красок. Этот фильм является одним из первых в истории братьев Люмьер, передает "Слово и Дело".
Пользователь YouTube опубликовал переработанный фильм “Прибытие поезда” в улучшенном качестве. Стандарта UHDTV удалось достичь благодаря нейросетям. Разрешение картинки возросло до 4K, а кадровая частота в секунду составила 60. На работу ушло около двух дней, за которые удалось получить покадровый разбор оригинала, затем около 4 тысяч изображений были обработаны программой Gigapixel AI и улучшены до 4K. На весь видеоряд наложен атмосферный звук.
Автор преобразившейся киноленты планирует выпустить новую версию, добавив красок. Этот фильм является одним из первых в истории братьев Люмьер, передает "Слово и Дело".
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:16