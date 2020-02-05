АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

В Cadillac заявили об официальном дебюте внедорожника Escalade

Дебют долгожданного внедорожника Cadillac Escalade наконец состоялся на официальной презентации в Лос-Анджелесе. В компании заявили, что обновленный SUV получил новые дизайн и оснащение, а также увеличенные габариты до размеров Suburban.

Cadillac представила Escalade 2021 года, последнее поколение своего самого продаваемого внедорожника, с технически оснащенной кабиной и более привлекательным экстерьером. Новая решетка, вдохновленная концепцией Escala, украшает переднюю часть, связывая новую модель с другими последними автомобилями бренда, такими как CT4 и CT5. В стандартном варианте Escalade 2021 получит новый 6,2-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 420 л. с. и 460 Нм крутящего момента. Комплектация также будет включать переменную синхронизацию клапана и динамическое управление топливом в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Впрочем, новинкой для модели станет возможность установки 3,0-литрового турбодизеля Duramax V6 c 277 лошадиными силами. Вся линейка внедорожника оснащена автоматическим торможением, системой помощи при парковке, а также поддержкой при движении по полосе. Более эксклюзивные предложения включают в себя парктроник, дисплей на лобовом стекле, панорамный люк на крыше и 36 динамиков c технологией Studio 3D Surround. Приобрести обновленный SUV можно за 75,1 тысячи долларов США без дополнительных модификаций.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фильм “Прибытие поезда” 1896 года улучшен до высокого качества стандарта…
В Cadillac заявили об официальном дебюте внедорожника…
Ученые назвали успешным эксперимент с использованием крыс для поиска рака у…
"Наплодил детей": звезда "Дом-2" Шевцова разругалась с…
Перечислены 5 вещей, провоцирующих…
Раскрыты сроки первого полета самолета с…
Певица Валерия устроила "перепалку" с Пригожиным в…
В компании Toyota подтвердили выпуск новых GT86 и…
«Предложений стало в 2 раза меньше»: Татьяна Абрамова пожаловалась на отсутствие…
Иван Ургант о новом шоу Ксении Собчак: "Есть вещи, от которых непросто…
В Сети продемонстрировали, как менялся дизайн Porsche…
Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович бросила пить ради экспериментальной…
Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в…
Ученые доказали причинно-следственную связь между общим наркозом и послеродовой…
Анна Седокова ненавидит детские…
На площадку проекта «ДОМ-2» приехала…
БМП Т-15 «Армата» с новым модулем примет участие в параде…
Отмечается день Агафия-полухлебника: Что нельзя делать в этот…
Ученый назвал год, когда северное сияние вернется в…
Шоумен Гоген Солнцев решил пересадить жене искусственную матку ради…
Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую…
Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет…
General Motors повторно отозвал автомобили из-за неудачного ремонта…
В возрасте 53 лет скончался известный актер по сериалу “Улицы разбитых фонарей” Дмитрий…
"На федеральных каналах работают проститутки": Алена Водонаева высказалась о своем интервью для "России…
Названы самые яркие романы Криштиану…
Названы главные проблемы смартфонов, купленных за…
Эксперты рассказали о причинах не заводящегося двигателя после мойки…
Просмотреть все новости