В Cadillac заявили об официальном дебюте внедорожника Escalade





Cadillac представила Escalade 2021 года, последнее поколение своего самого продаваемого внедорожника, с технически оснащенной кабиной и более привлекательным экстерьером. Новая решетка, вдохновленная концепцией Escala, украшает переднюю часть, связывая новую модель с другими последними автомобилями бренда, такими как CT4 и CT5. В стандартном варианте Escalade 2021 получит новый 6,2-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 420 л. с. и 460 Нм крутящего момента. Комплектация также будет включать переменную синхронизацию клапана и динамическое управление топливом в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.Впрочем, новинкой для модели станет возможность установки 3,0-литрового турбодизеля Duramax V6 c 277 лошадиными силами. Вся линейка внедорожника оснащена автоматическим торможением, системой помощи при парковке, а также поддержкой при движении по полосе. Более эксклюзивные предложения включают в себя парктроник, дисплей на лобовом стекле, панорамный люк на крыше и 36 динамиков c технологией Studio 3D Surround. Приобрести обновленный SUV можно за 75,1 тысячи долларов США без дополнительных модификаций.