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"Наплодил детей": звезда "Дом-2" Шевцова разругалась с мужем

Экс-участница скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Яна Шевцова рассказала откровенно о подробностях своей личной жизни. Девушка отметила, что ее супруг имеет достаточно много внебрачных детей чуть-ли не по всей стране, но ни одному из них никак не стремится помочь.

"Наплодил детей": звезда "Дом-2" Шевцова разругалась с мужем

Звезда проекта "Дом-2" Яна Шевцова достаточно часто выходит в прямые эфиры и общается со своими поклонниками. На этот раз она поделилась информацией, которая многих ее фанатов просто шокировала. Оказывается муж Шевцовой наплодил чуть-ли не по всей стране детей, но вот обеспечивать их даже на собирался. На этой почве молодожены даже поругались.

Также известно, что в молодой семье есть некие проблемы с финансами. Так, супруг Яны очень часто спрашивает у нее, а сколько она зарабатывает и оправдывает свой интерес тем, что хотела бы приобрести совместное жилье.


Экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова перед своими подписчиками и вовсе предстала с сигаретой. За свое такое поведение она тут же поспешила оправдаться и сказала, что курит только в тех случаях, когда ее нервы уже просто на пределе. Однако поклонники Яны Шевцовой все равно не одобрили подобное поведение, ведь она ждет ребенка.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:58

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