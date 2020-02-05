Ученые назвали успешным эксперимент с использованием крыс для поиска рака у человека





По словам эксперта, полученные итоги научной работы продемонстрировали, что за счет биосенсора на ранних стадиях можно обнаружить онкологическое заболевание, которое нельзя определить с помощью традиционных методов. Кроме этого, в отличие от последних данный прибор позволяет осуществлять анализ на протяжении 2-3 минут, а на обычный эксперимент уходит несколько дней. Опыт при участии аппаратуры с использованием крысы как сенсора в прошлом году прошли от 1 до 1,5 тысячи лиц на территории Великого Новгорода. Ученые отметили, что найденная во время исследований группа риска сейчас находится на дополнительном обследовании в клиниках.Работа над проектом до сих пор продолжается, но предварительная информация выглядит оптимистично, о чем сообщил Давыдов. Аппаратно-программный комплекс в автоматическом режиме выявляет и определяет целевые вещества в воздухе, который выдыхает человек, за счет анализа биоэлектрических потенциалов обонятельной луковицы и обонятельного тракта грызуна. За один час комплекс может пропускать 25-30 человек.