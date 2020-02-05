Ученые назвали успешным эксперимент с использованием крыс для поиска рака у человека
Ученые назвали успешным тестирование с использованием крыс для поиска рака у человека. Соответствующие результаты эксперимента озвучил заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов.
По словам эксперта, полученные итоги научной работы продемонстрировали, что за счет биосенсора на ранних стадиях можно обнаружить онкологическое заболевание, которое нельзя определить с помощью традиционных методов. Кроме этого, в отличие от последних данный прибор позволяет осуществлять анализ на протяжении 2-3 минут, а на обычный эксперимент уходит несколько дней. Опыт при участии аппаратуры с использованием крысы как сенсора в прошлом году прошли от 1 до 1,5 тысячи лиц на территории Великого Новгорода. Ученые отметили, что найденная во время исследований группа риска сейчас находится на дополнительном обследовании в клиниках.
Работа над проектом до сих пор продолжается, но предварительная информация выглядит оптимистично, о чем сообщил Давыдов. Аппаратно-программный комплекс в автоматическом режиме выявляет и определяет целевые вещества в воздухе, который выдыхает человек, за счет анализа биоэлектрических потенциалов обонятельной луковицы и обонятельного тракта грызуна. За один час комплекс может пропускать 25-30 человек.
По словам эксперта, полученные итоги научной работы продемонстрировали, что за счет биосенсора на ранних стадиях можно обнаружить онкологическое заболевание, которое нельзя определить с помощью традиционных методов. Кроме этого, в отличие от последних данный прибор позволяет осуществлять анализ на протяжении 2-3 минут, а на обычный эксперимент уходит несколько дней. Опыт при участии аппаратуры с использованием крысы как сенсора в прошлом году прошли от 1 до 1,5 тысячи лиц на территории Великого Новгорода. Ученые отметили, что найденная во время исследований группа риска сейчас находится на дополнительном обследовании в клиниках.
Работа над проектом до сих пор продолжается, но предварительная информация выглядит оптимистично, о чем сообщил Давыдов. Аппаратно-программный комплекс в автоматическом режиме выявляет и определяет целевые вещества в воздухе, который выдыхает человек, за счет анализа биоэлектрических потенциалов обонятельной луковицы и обонятельного тракта грызуна. За один час комплекс может пропускать 25-30 человек.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:04