Ученые сравнили таяние ледников Арктики с выбросом триллиона тонн углекислого газа в атмосферу





Мерзлые породы на территории криолитозоны содержат в себе не только огромное количество газа, но и останки живых микроорганизмов, растений и даже животных, которые существовали еще до ледникового периода. Исследователи из университета в Болдере рассказали, что если таяние льдов будет продолжаться, из-за выброса СО2 и метана произойдёт глобальный экологический сдвиг. По тому, как резко все может измениться, наглядным примером послужили останки животных в Арктических льдах. В конце прошлого века в одной из мерзлых глыб ученые обнаружили скелет мамонта с непереваренной пищей в желудке.Кроме того, Меррит Турецки, описавшая возможную климатическую катастрофу, отметила, что разрушение ледников повлияет на ландшафт не только Арктики, но и Земли в целом. По ее словам, в местности густых лесов всего за несколько месяцев могут образоваться озера, а уровень воды в мировом океане поднимется до рекордных значений.Климатологи уверены, что существующие законы помогут избежать глобальных изменений. Однако в 2020 году ожидается очередной скачок температуры, в результате которого Арктика потеряет еще больше льда, чем когда-либо.