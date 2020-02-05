Раскрыты сроки первого полета самолета с электродвигателем
Стали известны сроки первого полета самолета, имеющего электродвигатель, созданного на основе сверхпроводников. Об этом сообщил замглавы ФПИ Виталий Давыдов.
Проведение первого тестового полета экспериментального самолета, оснащенного электродвигателем, запланировано на 2020-2021 годы при поддержке Минпромторга. В дальнейшем разработка таких конструкций окажется в приоритете авиаконструкторов России и ОАК. Давыдов отметил, что компании часто взаимодействуют по данному проекту с ФПИ.
Успешная демонстрация разработки состоялась в Москве. Данный двигатель будет применяться в разработке гибридных самолетов и вертолетов.
Проведение первого тестового полета экспериментального самолета, оснащенного электродвигателем, запланировано на 2020-2021 годы при поддержке Минпромторга. В дальнейшем разработка таких конструкций окажется в приоритете авиаконструкторов России и ОАК. Давыдов отметил, что компании часто взаимодействуют по данному проекту с ФПИ.
Успешная демонстрация разработки состоялась в Москве. Данный двигатель будет применяться в разработке гибридных самолетов и вертолетов.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:52