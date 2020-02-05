Раскрыты сроки первого полета самолета с электродвигателем





Проведение первого тестового полета экспериментального самолета, оснащенного электродвигателем, запланировано на 2020-2021 годы при поддержке Минпромторга. В дальнейшем разработка таких конструкций окажется в приоритете авиаконструкторов России и ОАК. Давыдов отметил, что компании часто взаимодействуют по данному проекту с ФПИ.Успешная демонстрация разработки состоялась в Москве. Данный двигатель будет применяться в разработке гибридных самолетов и вертолетов.