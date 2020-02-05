Специалисты рассказали о 5 вещах, которые необходимо совершать утром





После сложного трудового дня лучше всего помогает принятие душа, а мытьё головы следует отложить до утра. Это не только позволит избавится от остатков сновидений и сделать красивую причёску, но и улучшит состояние здоровья. Перед сном волосы нужно хорошо высушить, иначе можно заболеть, а на подушке будут накапливаться микробы из-за влажной и тёплой среды. Физические упражнения лучше делать в утреннее время до завтрака, так как именно тогда организм активно сжигает лишние калории. Используя 20 минут утром можно добиться такого же результата, как и при 40-минутных физических нагрузках после обеда.Кофе рекомендуют употреблять именно утром. Благодаря этому можно быстрее прийти в тонус, а после обеда стоит отказаться от данного напитка, иначе можно провести бессонную ночь и ухудшить самочувствие. Для уборки в доме отлично подходит утреннее время, так как уют и чистота больше располагают к любой деятельности. Важные письма и звонки лучше на откладывать на вечер. Человеку легче утром определиться с планами на день и задать его ритм. Поэтому для деловых предложений отлично подойдут ранние часы, так как больше вероятности получить положительный ответ, чем при отправке данного сообщения вечером.