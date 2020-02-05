Певица Валерия устроила "перепалку" с Пригожиным в соцсетях

Новая публикация Иосифа Пригожина в соцсети Instagram вызвала неоднозначную реакцию у публики. Прикрепленный видеоролик демонстрирует, как супруга продюсера Валерия едва сдерживает эмоции и заявляет, что ей "очень хочется послать" мужа. За кадром также слышен смех возлюбленного певицы, который впоследствии возмущался подобной реакцией, учитывая 16 лет крепкого брака. Пригожин дописал, что жена в последнее время злится на него, а ведь он всего-лишь попросил записать ролик к 1 марта в Доме музыки.Немногим позднее Валерия написала в комментариях, что это было последствие неподобающего поведения с его стороны: "Нет, дорогой, это реакция на хамство и повышение голоса в процессе съемки". Хотя большинство фанатов с юмором отнеслись к "конфликту" пары, некоторые подписчики посоветовали им обратиться за профессиональной помощью к семейному психологу. Поговорив вместе с экспертом, они смогут избавится от накопившихся недомолвок и проблем в супружеской жизни.