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Певица Валерия устроила "перепалку" с Пригожиным в соцсетях

Несмотря на видимую семейную идиллию в семье певицы Валерии и Иосифа Пригожина, даже у них иногда возникают конфликты. Исполнительница недавно устроила "перепалку" со своим мужем в соцсетях из-за просьбы записать поздравление к 1 марта.

Новая публикация Иосифа Пригожина в соцсети Instagram вызвала неоднозначную реакцию у публики. Прикрепленный видеоролик демонстрирует, как супруга продюсера Валерия едва сдерживает эмоции и заявляет, что ей "очень хочется послать" мужа. За кадром также слышен смех возлюбленного певицы, который впоследствии возмущался подобной реакцией, учитывая 16 лет крепкого брака. Пригожин дописал, что жена в последнее время злится на него, а ведь он всего-лишь попросил записать ролик к 1 марта в Доме музыки.

Немногим позднее Валерия написала в комментариях, что это было последствие неподобающего поведения с его стороны: "Нет, дорогой, это реакция на хамство и повышение голоса в процессе съемки". Хотя большинство фанатов с юмором отнеслись к "конфликту" пары, некоторые подписчики посоветовали им обратиться за профессиональной помощью к семейному психологу. Поговорив вместе с экспертом, они смогут избавится от накопившихся недомолвок и проблем в супружеской жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:46

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