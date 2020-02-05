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Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в…
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Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в темноте

Ученые смогли понять причину, по которой пациенты, проходящие фотодинамическую терапию для лечения рака, часто лучше видят в темноте. Результаты нового исследования опубликованы в издании Journal of Physical Chemistry Letters.

Сотрудники Национального центра научных исследований Франции выяснили, что чувствительный к свету белок сетчатки родопсин способен вступать во взаимодействие с соединением, известным как хлорин E6. Последний является важным компонентом фотодинамического типа лечения рака. Видимый свет позволяет преобразовать изображение в сигнал, который мозг может различать. Ночью этот механизм ослабевает, но может быть усилен при инфракрасном свете и инъекции хлорина. Это служит объяснением увеличения в темный период суток остроты зрения. До недавнего времени не была известна реакция родопсина и его активной ретинальной группы при взаимодействии с хлорином. Молекулярное моделирование позволило узнать, что хлорин E6 поглощает ИК-излучение, имеет контакт с кислородом в ткани глаза, что позволяет разрушать раковые клетки и при этом усиливать ночное видение.

В течение нескольких месяцев симуляции виртуальный белок родопсина контактировал с несколькими молекулами хлорина E6 и водой, или с большим количеством атомов. Затем проводилось множество вычислений, прежде чем программа смогла с большой точностью смоделировать химреакцию, спровоцированную ИК-излучением. Результаты этого исследования могут задействовать для лечения некоторых видов слепоты или чрезмерной чувствительности к свету.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:14

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