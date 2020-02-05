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Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович бросила пить ради экспериментальной беременности

После возвращения шоумена и одного из самых ярких участников проекта "Дом-2" Гогена Солнцева с отдыха в Таиланде он и его пожилая супруга Екатерина Терешкович задумались над рождением детей. Как оказалось, ради осуществления мечты женщина окончательно бросила пить и уже прошла предварительные обследования.
Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович бросила пить ради экспериментальной беременности

В своем микроблоге в Instagram Гоген Солнцев рассказал поклонникам, что они с Екатериной Терешкович задумались над пересадкой матки. Орган могут напечатать на 3D-принтере, но нужно перед этим получить несколько разрешений, так как операция будет экспериментальной, а пожилая жена шоумена, по его словам, станет первооткрывательницей.

Гоген Солнцев отметил, во время трех предыдущих операций Екатерина Терешкович переживала клиническую смерть, врачи прилагали усилия, чтобы стабилизировать ее состояние, но в четвертый раз, уверены влюбленные, снаряд в ту же воронку не ударит. Тем не менее, пожилая супруга экс-участника проекта "Дом-2" уже якобы прошла предварительные обследования, и ей разрешили принять участие в эксперименте, причем Гоген Сонцев рассчитывает, что это будет бесплатно.

Подобные операции по пересадке матки в России, скорее всего, проводятся, но нелегально. Стоимость узнать достаточно сложно, так как вмешательства экспериментальные. Тем не менее, Солнцев готов пойти на рискованный шаг, добавив, что они окончательно помирились с пожилой возлюбленной, она бросила пить, а стимулировало ее как раз возможное рождение ребенка.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18

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