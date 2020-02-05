«Предложений стало в 2 раза меньше»: Татьяна Абрамова пожаловалась на отсутствие работы

Сегодня звезда фильма «Всегда говори всегда» празднует 45-летие. Именно благодаря этой картине она обрела любовь телезрителей. Однако в последнее время Татьяне Абрамовой не везет в профессиональном плане, так как за 2019 год она не принимала участие ни в одних съёмках. Знаменитость также резко высказалась о некоторых режиссёрах, отметив, что они далеки от реальности. В такие моменты артистке становится грустно, из-за чего она встает и уходит.Как сказала актриса, для нее работа в кинематографе необходима в первую очередь для реализации своих творческих планов. Абрамова снимается в картинах не ради гонораров, как некоторые другие представители шоу-бизнеса. Сейчас она чаще играет в постановках.