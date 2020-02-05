АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Иван Ургант о новом шоу Ксении Собчак: "Есть вещи, от которых непросто отмыться"

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак снова подогрела интерес публики к своему шоу, запуск которого должен состояться на первом канале. Новый проморолик программы звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram, после чего его прокомментировал ее коллега - шоумен Иван Ургант.
Иван Ургант о новом шоу Ксении Собчак: "Есть вещи, от которых непросто отмыться"

По сценарию ролика, Ксения Анатольевна снова оказалась в пенной ванне, при этом она разговаривает с кем-то по телефону. Когда в профиле Андрея Малахова тоже появился ролик, стало понятно, что Ксения Собчак якобы топит его сверху, а он живет в квартире этажом ниже. Примечательно, что выход проекта на экраны уже подтвержден руководством канала.


Известный ведущий программы "Вечерний Ургант" уже прокомментировал выход нового шоу коллеги, отметив, что Собчак говорит с неким Андреем, при этом обещая: "Скоро, скоро".

Судя по тому, что телеведущая уже полгода не может вылезти из ванной, отметил шоумен, от некоторых вещей отмыться непросто.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фильм “Прибытие поезда” 1896 года улучшен до высокого качества стандарта…
В Cadillac заявили об официальном дебюте внедорожника…
Ученые назвали успешным эксперимент с использованием крыс для поиска рака у…
"Наплодил детей": звезда "Дом-2" Шевцова разругалась с…
Перечислены 5 вещей, провоцирующих…
Раскрыты сроки первого полета самолета с…
Певица Валерия устроила "перепалку" с Пригожиным в…
В компании Toyota подтвердили выпуск новых GT86 и…
«Предложений стало в 2 раза меньше»: Татьяна Абрамова пожаловалась на отсутствие…
Иван Ургант о новом шоу Ксении Собчак: "Есть вещи, от которых непросто…
В Сети продемонстрировали, как менялся дизайн Porsche…
Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович бросила пить ради экспериментальной…
Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в…
Ученые доказали причинно-следственную связь между общим наркозом и послеродовой…
Анна Седокова ненавидит детские…
На площадку проекта «ДОМ-2» приехала…
БМП Т-15 «Армата» с новым модулем примет участие в параде…
Отмечается день Агафия-полухлебника: Что нельзя делать в этот…
Ученый назвал год, когда северное сияние вернется в…
Шоумен Гоген Солнцев решил пересадить жене искусственную матку ради…
Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую…
Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет…
General Motors повторно отозвал автомобили из-за неудачного ремонта…
В возрасте 53 лет скончался известный актер по сериалу “Улицы разбитых фонарей” Дмитрий…
"На федеральных каналах работают проститутки": Алена Водонаева высказалась о своем интервью для "России…
Названы самые яркие романы Криштиану…
Названы главные проблемы смартфонов, купленных за…
Эксперты рассказали о причинах не заводящегося двигателя после мойки…
Просмотреть все новости