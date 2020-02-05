Иван Ургант о новом шоу Ксении Собчак: "Есть вещи, от которых непросто отмыться"





По сценарию ролика, Ксения Анатольевна снова оказалась в пенной ванне, при этом она разговаривает с кем-то по телефону. Когда в профиле Андрея Малахова тоже появился ролик, стало понятно, что Ксения Собчак якобы топит его сверху, а он живет в квартире этажом ниже. Примечательно, что выход проекта на экраны уже подтвержден руководством канала.Известный ведущий программы "Вечерний Ургант" уже прокомментировал выход нового шоу коллеги, отметив, что Собчак говорит с неким Андреем, при этом обещая: "Скоро, скоро".Судя по тому, что телеведущая уже полгода не может вылезти из ванной, отметил шоумен, от некоторых вещей отмыться непросто.