На площадку проекта «ДОМ-2» приехала полиция
Ссора между звездами реалити-проекта «Дом-2» Дмитрием Дмитренко и Андреем Шабариным приобрела более серьезные масштабы. Пострадавший Дмитренко заявил на своего обидчика в полицию, а в итоге на съемочную площадку проекта приехал следователь.
Дмитрий Дмитренко не стал замалчивать свою обиду и обратился в правоохранительные органы. Напомним, конфликт между двумя участниками телестройки произошел еще в начале января, но Дмитрий простить обидчика, видимо, так и не смог.
Дмитрий Дмитренко даже ранее говорил, что на протяжении одной недели Андрей Шабарин постоянно его провоцировал, а также кидался на него.
По словам Андрея Шабарина, на Поляну приехали двое полицейских, которые провели детальный опрос и зафиксировали документально все им сказанное.
Стоит отметить, что ранее разногласия между двумя бывшими друзьями переливались исключительно в словесные перепалки. Однако в итоге Дмитрий Дмитренко и Андрей Шабарин все-таки перешли к рукоприкладству.
Во время первой потасовки, которая случилась на кухне участников проекта «Дом-2», Дмитрия Дмитренко и Андрея Шабарина даже удалось вовремя разнять и все обошлось без увечий.
Дмитрий Дмитренко не стал замалчивать свою обиду и обратился в правоохранительные органы. Напомним, конфликт между двумя участниками телестройки произошел еще в начале января, но Дмитрий простить обидчика, видимо, так и не смог.
Дмитрий Дмитренко даже ранее говорил, что на протяжении одной недели Андрей Шабарин постоянно его провоцировал, а также кидался на него.
По словам Андрея Шабарина, на Поляну приехали двое полицейских, которые провели детальный опрос и зафиксировали документально все им сказанное.
Стоит отметить, что ранее разногласия между двумя бывшими друзьями переливались исключительно в словесные перепалки. Однако в итоге Дмитрий Дмитренко и Андрей Шабарин все-таки перешли к рукоприкладству.
Во время первой потасовки, которая случилась на кухне участников проекта «Дом-2», Дмитрия Дмитренко и Андрея Шабарина даже удалось вовремя разнять и все обошлось без увечий.