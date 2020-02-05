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На площадку проекта «ДОМ-2» приехала полиция

Ссора между звездами реалити-проекта «Дом-2» Дмитрием Дмитренко и Андреем Шабариным приобрела более серьезные масштабы. Пострадавший Дмитренко заявил на своего обидчика в полицию, а в итоге на съемочную площадку проекта приехал следователь.

На площадку проекта «ДОМ-2» приехала полиция

Дмитрий Дмитренко не стал замалчивать свою обиду и обратился в правоохранительные органы. Напомним, конфликт между двумя участниками телестройки произошел еще в начале января, но Дмитрий простить обидчика, видимо, так и не смог.

Дмитрий Дмитренко даже ранее говорил, что на протяжении одной недели Андрей Шабарин постоянно его провоцировал, а также кидался на него.

По словам Андрея Шабарина, на Поляну приехали двое полицейских, которые провели детальный опрос и зафиксировали документально все им сказанное.

Стоит отметить, что ранее разногласия между двумя бывшими друзьями переливались исключительно в словесные перепалки. Однако в итоге Дмитрий Дмитренко и Андрей Шабарин все-таки перешли к рукоприкладству.


Во время первой потасовки, которая случилась на кухне участников проекта «Дом-2», Дмитрия Дмитренко и Андрея Шабарина даже удалось вовремя разнять и все обошлось без увечий.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05

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