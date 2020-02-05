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В Сети продемонстрировали, как менялся дизайн Porsche 914

Porsche 914 в свое время являлся не только самым спорным, но и нелюбимым автомобилем бренда в начале своего существования. Со временем ситуация в эволюции дизайна поменялась, что и продемонстрировали недавно в Сети.

Porsche 914 должен был заменить устаревшую линейку 912 еще в 1969 году в качестве новинки 1970 года. Несмотря на усилия группы дизайнеров компании, форм-фактор кузова долгое время не мог завоевать любовь публики. Сегодня бренд празднует 50-летие модели, в связи с чем ответственный за дизайн специалист Михаэль Мауэр поделился подробностями того, как эволюционировал внешний вид спорткара. Известно, что первые наброски и идеи культовой машины появились в 1964 году, которые были вдохновлены 356-м и гоночным автомобилем 550.

На протяжении пяти лет разработка 914-й модели требовала невероятных усилий со стороны концерна, ведь она создавалась с нуля. В то время как задние бампера и профиль транспортного средства были созданы в кратчайшие сроки, особенно сложным оказалась передняя часть. На опубликованных фотографиях видны перемены в форме ходовых огней, которые впоследствии приобрели визитную карточку компании - фары круглой формы. Учитывая, что это была только четвертая по счету линейка от Porsche, её смело можно назвать революционным шагом в сфере дизайна.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:24

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