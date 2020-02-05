Анна Седокова ненавидит детские сады

Как сказала экс-участница группы «ВИА Гра», ненависть объясняется не плохой организацией садов, а лишь тем, что ее наследники не любят туда ходить. В прошлом Анна Седокова с трудом могла разбудить свои дочерей Монику и Алину утром, а теперь она снова столкнулась с этой проблемой, когда наступило время для посещения сада младшим сыном исполнительницы Гектором. Она рассказала, что мальчик плачет и отказывается ходить в образовательное учреждение.